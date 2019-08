Psg, un altro caso: Meunier può lasciare il club a parametro zero

Non c’è pace in casa Paris Saint-Germain. Mentre continua a tenere banco il caso Neymar, con il Barcellona pronto a presentare una maxi-offerta per prelevare il brasiliano, i francesi sono costretti a fare i conti con un nuovo caso. Come raccolto da L’Equipe, il difensore Thomas Meunier ha infatti alzato un muro nei confronti della società, rifiutando qualsiasi tipo di cessione. Una situazione che potrebbe provocare al Psg la perdita del belga a parametro zero al termine della stagione, visto che il contratto del giocatore, a Parigi dall’estate 2016 dopo l’esperienza con il Bruges, scadrà nel giugno 2020.