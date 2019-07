Psg, Verratti difende Neymar: “Chi chiede di andarsene deve essere accontentato…”

Il caso Neymar continua a tenere banca al Paris Saint-Germain e si allarga anche ai compagni di squadra. L’ultimo a parlare della possibile cessione del brasiliano è il centrocampista italiano Marco Verratti.

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l’ex Pescara si è schierato con il brasiliano e con qualsiasi altro calciatore desideroso di cambiare aria: “Quando un giocatore vuole davvero andarsene, il club deve cederlo. Ovviamente deve succedere in accordo con le condizioni economiche stabilite, ma non ha senso tenere chi vuole andare altrove. Neymar via? Ovviamente sarei deluso nel vederlo partire, anche se non gliel’ho mai sentito dire. Personalmente preferirei che giocasse ancora con noi”, ha detto Verratti.