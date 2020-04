Psg, Verratti e la quarantena ‘faticosa’: “Mi alleno più ora che prima…”

Giocatori in casa e giornate all’insegna di allenamenti e videogiochi. Anche Marco Verratti, centrocampista della Nazionale italiana e del Paris Saint-Germain, trascorre la suq quarantena in compagnia della fidanzata. Parlando ai microfoni di PSG Tv come riporta anche Le Parisien, il classe 1992 ha raccontato di come sta vivendo queste settimane di lockdown.

ROUTINE – “Sto bene, tutto bene. La quarantena è difficile per tutti, ma cerco di trovare cose positive e di godermi un po’ di più la famiglia”, ha detto Verratti. “Sto cercando di fare cose che prima non avevo fatto molto. Lavoro ogni giorno anche piuttosto duramente. Anzi, credo di allenarmi più adesso che prima. Anche perché con le partite non avevamo molto tempo per allenarci o guarire dagli infortuni. Faccio anche sport per la testa, perché è un’abitudine per noi. Sono fortunato ad avere un tapis roulant a casa per poter correre”. E sui compagni di squadra: “Tra compagni di squadra parliamo parecchio, ci teniamo informati, condividiamo notizie. Credo sia normale dato che siamo abituati a vederci tutti i giorni. È vero che l’allenamento è una routine, ma per noi significa anche trascorrere le giornate tra amici. Ed è una cosa che mi manca molto adesso”.