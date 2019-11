Psg, Verratti gela il Barcellona: “Neymar ha deciso di rimanere qui”

Il centrocampista del PSG Marco Verratti ha dichiarato che il compagno di squadra Neymar non andrà al Barcellona come molti organi di informazione riportano in queste ore. “Qui sta bene il brasiliano, anche se ad un certo punto, voleva andarsene. Ha avuto dei momenti difficili. Alla fine, Neymar ha cambiato idea e si allena davvero bene. Vuole tornare al più presto in campo al fine di aiutare la squadra a raggiungere il successo sia in campionato che in Champions League”riporta Telefoot. In questa stagione, il 27enne Neymar ha preso parte a cinque partite del campionato nazionale francese, in cui ha segnato quattro gol.