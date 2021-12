Psg, Verratti: “La gente pensa sia facile in Ligue 1 ma non è così. Su Messi e Hakimi…”

Intervistato dai canali ufficiali del Paris Saint-Germaim, il centrocampista Marco Verratti ha fatto il punto sulla prima parte di stagione che vede i suoi al comando in campionato e qualificati agli ottavi di Champions League dopo aver lottato...

LIGUE 1 - "Il bilancio di questa prima parte è sicuramente positivo. Siamo primi in classifica e abbiamo anche un certo vantaggio. Lo scorso anno ha vinto il Lille a cui faccio i complimenti e sappiamo che non sarà facile", ha detto Verratti. "Le persone credono sia facile in Ligue 1 ma non è così. Ci sono squadre competitive che giocano le Coppe europee. Penso che il campionato francese sia difficile come gli altri. Possiamo certamente fare meglio e lo sappiamo ma credo che almeno in questa prima parte possiamo essere soddisfatti di cosa abbiamo fatto". "Il ritorno dei tifosi? Sicuramente è stato bellissimo e quando si gioca in casa fanno la differenza, i tifosi ti danno sempre qualcosa in più anche nei momenti di difficoltà".