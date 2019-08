Psg, Verratti: “Rinnovo? Dipende dal club…”

Momento non semplice per il Paris Saint-Germain, sempre alle prese con il caso Neymar e reduce dalla sconfitta contro il Rennes per 2-1. A poche ore dalla sfida con il Tolosa, a Le Parisien, ha parlato il centrocampista Marco Verratti.

RESPONSABILITA’ – “Ho sempre avuto responsabilità, sin da quando arrivai nel 2012, malgrado fossi ancora giovane. Mi sento importante per questa squadra e voglio darle una mano a migliorare, soprattutto in Champions League”.

RUOLO – “Non ho mai detto all’allenatore dove avrei preferito giocare. E’ capitato di giocare come mezz’ala sinistra, ma l’ho fatto anche in Nazionale”.

RINNOVO – “Non lo so, dipende dal club: se vogliono che rimanga non credo sarà difficile trovare un accordo”.