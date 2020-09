Psg, Verratti sbotta: “Calendario come nostro possibile solo in Francia. Nostra prima giornata era giorno della finale di Champions…”

Esordio amaro per il Paris Saint-Germain in Ligue 1. La squadra campione di Francia è stata sconfitta dalla neo promossa Lens per 1-0. Tra le tante difficoltà, dovute soprattutto al coronavirus che ha colpito membri importanti della squadra come Icardi, Neymar e Mbappé, la squadra di Thuchel è scesa in campo con una formazione “di fortuna”. Al termine della gara, Marco Verratti, uno dei pochi big presenti all’esordio in campionato, non ha preso bene l’organizzazione del calendario della nuova stagione.

Verratti: “Solo in Francia un calendario così”

Come riportano Canal +, L’Equipe e Le Figaro, Verratti è parso molto insoddisfatto per il ritorno in campo del Psg dopo appena una settimana di sosta: “Credo che la sconfitta sia dipesa da diversi fattori che hanno agito contemporaneamente”, ha detto l’italiano. “Noi che abbiamo fatto tutto il possibile. Questo è stato il nostro massimo. Non puoi chiedere di più dopo una settimana di allenamento. Ho visto quanto erano stanchi i ragazzi che tornavano negli spogliatoi. È strano fare un calendario come questo… La nostra prima partita era originariamente programmata per il giorno della finale di Champions League, è strano. Questo è possibile solo in Francia“.

E ancora: “A causa del coronavirus, molti giocatori erano fuori dalla rosa. Draxler ha dovuto sospendere l’allenamento per un problema fisico e in campo avevamo molti giovani calciatori. Adesso tra pochi giorni ci sarà di nuovo una gara (domenica 13 ndr) e dovremmo dimostrare qualcosa di più. Contro il Marsiglia sarà importante. Per noi e per i nostri tifosi”.

