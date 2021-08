Psg vince e Mbappé segna un gol… quasi da record: il motivo

Una curiosità sulla rete del francese nel match dei parigini contro il Brest

Tre partite in Ligue 1 e tre vittoria. Parte nel migliore dei modi in campionato il Paris Saint-Germain che nella terza gara del massimo torneo francese batte in trasferta 4-2 il Brest. A segno Herrera, Mbappé , Gueye e Di Maria, ma è la seconda rete, quella del bomber francese a scrivere una piccola pagina da record...

Infatti, con il suo gol di testa, Mbappé fa registrare una dato davvero curioso. Come riportato da Opta, si tratta del suo primo gol di testa in maglia Psg in Ligue 1. Il quarto in totale. L'attaccante non faceva una marcatura con questo gesto tecnico addirittura dal lontano marzo 2017 quando ancora vestiva la divisa del Monaco.