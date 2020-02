Psg vincente, ma Neymar è una furia con l’arbitro: il retroscena all’intervallo

Non solo lo sfogo per la sostituzione da parte di Kylian Mbappé, ma anche la rabbia di Neymar, questa volta diretta verso l’arbitro. Succede di tutto nella sfida del Paris Saint-Germain contro il Montpellier. 5-0 sul campo ma anche diversi argomenti bollenti.

ALL’INTERVALLO – Uno di questi è il comportamento proprio di O’Ney con il direttore di gara. Per tutta la prima frazione, infatti, Neymar è stato vittima di ‘un trattamento speciale’ da parte dei suoi avversari, tanto che sono stati contati ben nove falli subiti dall’attaccante. La cosa l’ha fatto innervosire al punto di meritarsi al 38’ un cartellino giallo a seguito delle veementi proteste nei confronti del fischietto Brisard. Nel tornare negli spogliatoi nell’intervallo, Neymar si è decisamente sfogato con il quarto uomo in portoghese e, come riporta Goal, avrebbe detto: “Io gioco a calcio e lui mi ammonisce! Digli all’arbitro che non può darmi un cartellino giallo!”. Pronta a quel punto la risposta dell’ufficiale di gara: “Parla francese!”. O’Ney, però, non le ha mandate a dire e ha risposto in malo modo: “Parla in francese il mio c**o!”.Una reazione esagerata se si pensa che il Psg stava già conducendo la gara per 3-0.