Quale futuro per Mbappé? L’attaccante: “Devo ancora decidere se restare al PSG”

In casa Paris Saint-Germain si analizzano le prossime mosse sul mercato. Uno dei nodi è sicuramente il rinnovo di contratto di Kylian Mbappé. L’attaccante francese ha spiegato ai media locali il suo punto di vista: “Sto discutendo con il club per valutare bene il progetto. Sto riflettendo perché se firmo è per stare a lungo con il PSG. Sono molto felici qui, lo sono sempre stato, ma devo riflettere su cosa e dove voglio fare ciò che devo nei prossimi anni. Presto dovrà prendere una decisione, ma non voglio firmare un contratto e l’anno dopo andare via perché in realtà non volevo firmare. Se firmo è per restare, perciò sto riflettendo”.