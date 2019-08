Rilancio PSG senza il tridente magico: Metz steso 2-0

Il Paris Saint-Germain non ha alcuna intenzione di abdicare. I campioni di Francia, privi degli infortunati Cavani e Mbappé, e con Neymar ormai pronto con le valigie in mano, si impongono nella terza giornata di Ligue 1. Il Metz esce sconfitto nell’anticipo, travolto dalle reti di Di Maria e Choupo-Moting, due dei sostituti del terzetto delle meraviglie oltre a Sarabia. La sfida si risolve nel primo tempo, quando l’argentino sblocca l’incontro su calcio di rigore al 12′. Al 42′ il colpo di testa di Choupo-Moting mette in ghiaccio il match e permette ai parigini di gestire la ripresa senza particolari patemi.