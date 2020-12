Rivoluzione PSG: Pochettino porta in panchina anche il figlio

Tempo di cambiamenti in casa Paris Saint-Germain. Infatti negli ultimi giorni si è consumato il clamoroso ribaltone in panchina: via Thomas Tuchel, il tecnico che aveva guidato i parigini alla loro prima finale di Champions, e spazio a Mauricio Pochettino. Il tecnico argentino ha guidato a lungo il Tottenham prima dell’esonero a fine 2019. Un anno dopo è pronto a tornare in sella, con l’obiettivo di rivincere tutto e di conquistare proprio la Coppa dalle grandi orecchie che continua a sfuggire.

SCELTA

Secondo fonti francesi, però, un altro aspetto singolare riguarda la composizione dello staff. Infatti Pochettino sembra intenzionato a inserire anche il figlio Sebastian, affidandogli il ruolo di preparatore atletico. Una soluzione simile a quella adottata al Tottenham, quando Pochettino jr guidava il warm up degli incontri.