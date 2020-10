Rugani si presenta al Rennes e rivela: “Mi hanno convinto Buffon e Rabiot”

Daniele Rugani cambia aria. Il difensore italiano lascia provvisoriamente la Juventus e si accasa al Rennes con la formula del prestito. Dopo cinque stagioni consecutive in bianconero, il giocatore tenterà di rilanciarsi con il club francese.

RIVELAZIONE

Lo stesso Rugani ha svelato un retroscena durante la presentazione alla stampa: “Ho parlato con Gianluigi Buffon e Adrien Rabiot. Mi hanno detto molto di questo campionato. Gianluigi era molto contento perché era convinto che fosse una buona scelta per me. Mi ha detto che lo Stade Rennais era una squadra molto organizzata, difficile da affrontare. Ho trovato ottime strutture e un’atmosfera fantastica. Lo stadio è molto bello. Ce ne sono pochi così belli in Italia. Tutto è raccolto qui perché il club continui a crescere. Conosco lo Stade Rennais soprattutto dall’anno scorso e dall’Europa League. Ho visto le partite contro la Lazio e quando ho seguito la classifica ho visto che la società era ancora al vertice. La Champions League è una grande vetrina per tutti, i giocatori e il club. Siamo in un gruppo difficile ma è normale. Ogni anno in Champions League ci sono sorprese. Dovremo far valere i nostri punti di forza”.