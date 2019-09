Sagnol su Icardi al Psg: “Forse gli hanno promesso che sarà…”

Intervenuto ai microfoni di RMC Sport, l’ex difensore francese Willy Sagnol ha analizzato la situazione del Paris Saint-Germain ed in particolare del reparto offensivo parigino dopo l’arrivo di Mauro Icardi che, di fatto, sarà la quinta punta della società di Al-Khelaifi.

PROMESSA – “Con Neymar, Cavani, Icardi, Mbappé e Di Maria, hanno cinque giocatori in attacco. Dovrebbero giocare in quattro, non possono giocare in cinque contemporaneamente”, ha detto Sagnol che si è interrogato su come funzioneranno i meccanismi in termini di titolarità e partite giocate: “Quindi chi si siederà in panchina? Può essere che ci sia un patto con Icardi, una promessa: ‘Tu sarai il sostituto di Cavani’. Ma Cavani sarà felice di sedersi in panchina? Non è più come quindici anni fa, quando i giocatori accettavano la loro gestione da parte di società e allenatore. Oggi hai a che fare con giocatori che contano sulle statistiche. Al Psg c’è una costante da quando sono arrivati i qatarioti: i giocatori fanno ciò che vogliono. Chi andrà in panchina in Champions League?”.