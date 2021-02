Sampaoli al Marsiglia: un binomio formato grazie a… Bielsa

In casa Marsiglia si volta pagina. Dopo il divorzio da André Villas-Boas, il club francese si è affidato a un nuovo tecnico per provare a rilanciarsi. Toccherà a Jorge Sampaoli lanciare l’inseguimento per la zona Europa League, distante solamente tre punti in classifica. Il tecnico argentino è reduce da quattro stagioni deludenti, tra l’incarico da Commissario Tecnico per la sua Nazionale e le esperienze con Santos e Atletico Mineiro. Tuttavia, il suo palmares, con le due vittorie in Copa America, infonde fiducia nei tifosi.

RETROSCENA

Secondo quanto riportato da TeleFoot, però, il matrimonio con il club francese non sarebbe stato così scontato. Anzi, lo stesso Sampaoli si sarebbe rivolto a un amico ed ex tecnico del Marsiglia: Marcelo Bielsa. Il “Loco” avrebbe consigliato al connazionale di accettare l’incarico.