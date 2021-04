Sampaoli esagerato: “Penso quando cammino. Lo faceva anche Nietzsche”

Jorge Sampaoli commenta il suo presunto cambiamento nell'autocontrollo. Il tecnico argentino afferma di non poter smettere di muoversi, anche perché ne sente la necessità come i filosofi.

Non c'è dubbio: Jorge Sampaoli è un personaggio fuori da ogni schema. In campo, le sue squadre si contraddistinguono per il credo calcistico fortemente votato all'attacco. L'allenatore argentino, invece, è noto per le sue osservazioni spesso originali e dirette, anche a costo di apparire grezze. Il tecnico ha deciso di rilanciarsi dopo le recenti esperienze poco redditizie, come in occasione dell'avventura con la Nazionale argentina. La sua nuova sfida si chiama Olympique Marsiglia.