Sarri pronto a tornare in panchina: due ipotesi per l’ex Napoli e Juventus

Dopo un anno di stop, Maurizio Sarri è pronto a tornare in panchina. Il tecnico ex Napoli e Chelsea è reduce dall’esperienza non esaltante alla Juventus, conclusa con la vittoria dello scudetto e con l’esonero dopo la sconfitta negli ottavi di Champions contro il Lione. Ora l’allenatore toscano sembra vicino al ritorno in campo.

IPOTESI

Due le piste attuali. La prima riguarda la Roma, con cui si è verificato un incontro nelle ultime ore. La seconda, però, sarebbe l’Olympique Marsiglia. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club francese avrebbe pensato a lui dopo il burrascoso addio ad André Villas-Boas. Un’ipotesi non semplice, anche se il Marsiglia sembra fortemente interessato a Sarri.