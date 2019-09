Sorriso Rabiot: vinto l’appello contro il PSG per il “like” a Evra

Adrien Rabiot può sorridere. Il centrocampista francese, neoacquisto della Juventus, ha vinto la battaglia legale con il Paris Saint-Germain. Si tratta di una conferma, in quanto è il secondo verdetto favorevole per il giocatore. Alla base di questa infinita querelle giuridica un like mal digerito dal PSG perché era stato posto ad un video di Patrice Evra, intento a festeggiare l’incredibile rimonta del Manchester United ai danni dei francesi agli ottavi di Champions League. I campioni di Francia decisero di punire Rabiot trattenendo il suo stipendio dal 15 al 20 marzo oltre che il premio di fine mese da 40mila euro. Un provvedimento ritenuto illegale dal Comitato d’appello congiunto della Lega francese di calcio professionistico (LFP). Lo riporta L’Equipe.