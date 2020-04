Stop Ligue 1, Lione infuriato: ricorso e richiesta di risarcimento danni

La Ligue 1 cala il sipario sulla stagione 2019/20. Il Paris Saint-Germain vince lo scudetto, mentre il Lione viene beffato ed escluso dalle competizioni europee. Una vera e propria doccia fredda per la formazione di Rudi Garcia, impegnata in Champions League contro la Juventus, ma probabilmente condannata a non prendere parte alle coppe continentali della prossima stagione alla luce del settimo posto. Tuttavia il club francese è già passato al contrattacco: attraverso una nota sul proprio sito, il Lione ha fatto sapere di voler presentare il ricorso contro la decisione della Federazione francese, dato che l’esclusione dalle competizioni europee comporterà un grave danno economico.