Taarabt rivela: “Potevo andare al Psg, mancava solo Leonardo…”

L'ex Milan ricorda alcune svolte della sua carriera

Dribbling ubriacanti, tecnica superlativa: Adel Taarabt è uno dei talenti cristallini più apprezzati nel panorama europeo, anche se per vari motivi non è mai riuscito a esprimere tutto il suo potenziale. In pochi, però, potevano immaginare che il giocatore era stato a un passo dal trasferimento al Paris Saint-Germain. Lo ha rivelato l'attuale calciatore del Benfica in un'intervista a Goal.com: "Era tutto fatto, ero già a Parigi. Parlai con Al-Khelaifi che mi disse che dovevamo aspettare l'arrivo di Leonardo dall'Inter, poi però per motivi economici non se n'è fatto nulla".