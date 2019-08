Terremoto Psg, Allegri e Mourinho insidiano la panchina di Tuchel

Nervi tesi in casa Paris Saint-Germain. I rapporti tra il tecnico Thomas Tuchel e i giocatori sarebbero infatti ai minimi storici, con l’allenatore che potrebbe anche venir sollevato dall’incarico nei prossimi giorni. A riportare la notizia Soccer Link, che ipotizza anche i nomi dei possibili successori del tedesco.

PRETENDENTI – In corsa per la panchina del club francese vi sarebbero, tra gli altri, anche José Mourinho e Massimiliano Allegri. Il portoghese è alla ricerca di un progetto vincente dopo l’esperienza fallimentare al Manchester United, mentre l’italiano è attualmente libero dopo l’addio dato in estate alla Juventus, formazione con la quale si è aggiudicato gli ultimi cinque campionati di Serie A.