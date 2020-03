Test per il Coronavirus per Mbappé: ha febbre e mal di gola

La Francia si preoccupa per le condizioni di Kylian Mbappé. L’attaccante francese del Paris Saint-Germain infatti ha saltato l’ultimo allenamento del club parigino per mal di gola e febbre. Sintomi che lascerebbero presupporre uno stato influenzale. Tuttavia, data l’emergenza Coronavirus, la società francese ha deciso di sottoporre il suo assistito a un tampone per verificare la possibile positività al Covid 19. Si attende l’esito per comprendere se verrà stravolto il programma di Champions League, con il PSG impegnato nel ritorno degli ottavi di finale contro il Borussia Dortmund. Secondo alcune indiscrezioni, l’esito sarebbe negativo e dunque il pericolo di un contagio da Coronavirus verrebbe scongiurato. Ma tutti attendono riscontri ufficiali. La gara di domani resta a rischio.