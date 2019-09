Thiago Motta ammette: “Io al posto di Tuchel? Sogno di allenare il Psg, non mi nascondo…”

Dopo un’esperienza da allenatore della squadra U19 del Paris Saint-Germain, Thiago Motta, ex centrocampista anche dell’Inter oltre che del club parigino, sogna il grande passo: magari proprio alla guida dei campioni di Francia.

Intervistato da Canal Football Club, l’ex giocatore ha ammesso il proprio sogno di guidare il Psg dalla panchina, magari a discapito proprio di Thomas Tuchel, attuale tecnico.

SOGNO – “Un sogno per me guidare il Psg? Certo, lo dico apertamente e non lo nascondo”, ha ammesso Thiago Motta. “È il mio obiettivo, è qualcosa che mi dà molta energia per continuare a migliorarmi come tecnico. Ho questo sogno di allenare il Psg e non lo nascondo, per rispetto dei tifosi, dell’allenatore e del club, è il mio sogno”. Nonostante la tanta voglia di affermarsi sulla panchina parigini, l’ex centrocampista rifiuta il ruolo di “ombra” per la panchina di Tuchel messo spesso in discussione per alcuni risultati in Ligue 1: “Io come la spada di Damocle per Tuchel? No, niente affatto. Lo sostengo totalmente”.