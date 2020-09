Thiago Silva, il debutto è horror. Da Gervinho a Woodgate, sono in tanti ad aver steccato alla prima…

Il debutto di Thiago Silva al Chelsea è stato assolutamente da dimenticare. Nel clamoroso pareggio per 3-3 tra West Bromwich e i Blues il difensore brasiliano, alla prima con la maglia dei londinesi, è apparso subito in grande difficoltà, con un macroscopico errore che ha spalancato la porta ai padroni di casa, prima di essere sostituito. Ma l’ex giocatore di Milan e Psg è assolutamente in buona compagnia, il The Sun ha stilato un mini elenco riguardo ad alcuni tra i debutti peggiori nella storia del calcio.

GERVINHO SUBITO…ALLE MANI

Gervinho, calciatore che con gli anni abbiamo imparato ad apprezzare in Italia, nel 2011 è approdato all’Arsenal. Il suo debutto avvenne in una gara contro il Newcastle e fu subito da dimenticare. Dopo diversi interventi duri ai suoi danni, il calciatore ivoriano arrivò alle mani con Barton, gesto che gli costò subito tre giornate di squalifica!

FRIMPONG, UN’ESPULSIONE VELOCISSIMA

Il debutto al Barnsley di Frimpong nel 2014 non andò invece tanto meglio: il calciatore è riuscito nell’impresa di farsi ammonire due volte nel giro di 7 minuti, e tutto questo solo nella prima mezz’ora di gioco!

WOODGATE, AUTORETE ED ESPULSIONE!

Il debutto di Woodgate al Real Madrid è stato uno dei peggiori della storia del calcio, l’ex calciatore dei Blancos debuttò contro l’Athletic Bilbao e riuscì nella grande impresa di mettere a segno un’autorete, per poi beccarsi un’espulsione al minuto 65. Nel post-partita Woodgate disse: “Sicuramente non è stato il debutto dei miei sogni”. Non aveva torto.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE