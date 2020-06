Thiago Silva, parla l’agente: “È deluso e triste. Scelta straziante del Psg”

Da Parigi a Liverpool, sponda Everton. Sembra questo il futuro di Thiago Silva dopo che la dirigenza parigina gli ha comunicato che il suo contratto non verrà rinnovato. Da un giorno all’altro l’ex Milan si è trovato dunque sul mercato e il suo ritorno in patria sembrava scontato. Thiago Silva però ha ancora voglia di calcio europeo e dopo l’idea Milan ora sembra fatta per il suo passaggio all’Everton.

Thiago Silva deluso

Nonostante la gioia di ritrovare Carlo Ancelotti, l’agente del giocatore ha parlato di un Thiago Silva deluso e rattristato. Queste le sue parole a Rmc Sport: “E’ deluso e rattristato. Ama il PSG, adora Parigi e questa scelta è straziante per lui e per la sua famiglia. Prima del lockdown si sentiva al top e, anche se ha 35 anni, si sente molto in forma. E deluso ma non demotivato”.

Neymar, che fai?

Altro caso spinoso in casa Psg è quello legato al futuro di Neymar. Da quanto emerso nei giorni scorsi il giocatore vorrebbe tornare al Barcellona, ma la pretesa economica dei parigini non è indifferente. I blaugrana inoltre sono alle prese con il caso Lautaro e difficilmente riusciranno ad acquistare entrambi i giocatori. Per ora il contratto di Neymar con il Psg ha scadenza nel 2022 e il brasiliano ha declinato le offerte per il rinnovo.