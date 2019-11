Thiago Silva svela: “Ibrahimovic al Psg grazie a me”

Estate 2012: il Milan, beffato in campionato dalla Juventus, cede in un colpo solo sia Zlatan Ibrahimovic che Thiago Silva al Paris Saint-Germain. Un doppio addio a suon di milioni che rivoluziona la rosa dei rossoneri e rinforza nettamente il club francese. A distanza di sette anni da quell’incredibile trasferimento, Thiago Silva ha svelato alcuni retroscena. Ecco le parole del difensore brasiliano a France Football: “Ricordo che Ibrahimovic mi chiamò e mi chiese: ‘Davvero stai firmando con il Psg?”. Io gli risposi: ‘Si, è fatta ho appena firmato’. E lui mi ha ribadito: ‘Niente scherzi! Se non ci vai, io non firmo. E se mi hai mentito, ti vengo a prendere'”. E in un colpo solo la storia di Milan e Paris Saint-Germain è cambiata radicalmente.