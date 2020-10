Tolosa, club farà calciomercato usando Football Manager

Il Covid ha rivoluzionato anche il modo di fare mercato e molti dirigenti per contenere i costi si inventano anche escamotage particolari. E’ il caso del Tolosa, club che milita in Ligue 2 dopo la retrocessione subita nella scorsa stagione. I francesi hanno deciso di utilizzare i videogiochi per fare calciomercato visto che spesso dietro a chi utilizza il joystick spesso ci sono anche calciatori.

I dirigenti del Tolosa sono sicuri di riuscire a trovare i giocatori che possano soddisfare le proprie esigenze utilizzando Football Manager che potrebbe quindi rivelarsi importante per fare un’azione di scouting. Almeno questa, come riporta calcioefinanza.it, è l’intenzione manifestata Damien Comolli. Questo non influirà comunque sull’attività degli osservatori, ma anzi potrà essere un supporto utile per facilitare il loro lavoro.

“Non usiamo ancora Football Manager, ma lo faremo. Ci sono già tanti club che lo usano” – sono state le sue parole a ’20Minutes’. La sua idea, che potrebbe apparire stravagante, si basa però su un’idea ben precisa. Comolli, infatti, può vantare un passato da direttore sportivo e di area scouting, ruoli svolti in società importanti quali Arsenal, Liverpool, Tottenham, Saint-Etienne e Fenerbahce.

“Non sarà una base di reclutamento essenziale, ma aiuterà – ha precisato – Prendiamo Tottenham e Liverpool, finaliste della scorsa Champions League: queste sono costruite in base ai dati. Il Lipsia, semifinalista nell’ultima Champions, sta lavorando molto sui dati. Gli scout fanno valutazioni sul campo, poi scrivono i report e noi li controlliamo in base ai dati. Consultiamo i database secondo determinati criteri e lo confrontiamo con ciò che vediamo in campo. La cosa migliore è mescolare le due cose”,