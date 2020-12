Tuchel, l’addio al Psg è agrodolce: 6 milioni di buonuscita

Manca ancora l’ufficialità, ma Thomas Tuchel è già diventato l’ex allenatore del Paris Saint-Germain. La decisione è stata presa dal club parigino che ha optato per salutare il tecnico tedesco a seguito di alcune dichiarazioni alla stampa non certo apprezzate.

In casa francese si pensa già al futuro con il nome di Mauricio Pochettino in pole position. Intanto, tra Tuchel e la società di Ligue 1 sono in corso le trattative per l’addio. Secondo la Bild, le parti starebbe concordando una buonauscita davvero di lusso con il tedesco che andrà a prendere ben 6 milioni di euro come risarcimento per la “cacciata”. Lo stipendio previsto del mister era di 7.5 a stagione e la cifra pattuita soddisfa entrambe le parti.