Tuchel, prove di pace con Mbappé: “Non credo stia cercando scuse per lasciare il Psg…”

“Il fatto è che ci sono troppe telecamere, giornalisti e tifosi. C’è un sacco di gente che ne parla”. Con queste parole Thomas Tuchel, allenatore del Psg, mette le basi per discutere il recente diverbio avuto con la stellina francese Kylian Mbappé.

L’allenatore aveve avuto uno scambio di vedute con l’attaccante al momento della sostituzione nell’ultimo match contro il Montpellier. Un faccia a faccia che non è passato inosservato con il campione del mondo che non aveva preso ben il cambio durante la sfida.

BASTONE E CAROTA – Se in un primo momento Tuchel aveva alzato la voce relativamente alla sua decisione, adesso, come riporta Goal, il tecnico prova a riportare il sereno: “Non credo che Mbappé stia usando il conflitto tra noi per lasciare il Psg. È uno dei nostri giocatori e ha un contratto. Il problema è che ci sono telecamere, fan, giornalisti e un sacco di gente che vuole parlarne. Ecco perché ero triste. C’erano un sacco di cose positive sul campo di cui potevamo parlare”.