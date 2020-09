Ufficiale – Florenzi è un nuovo giocatore del Psg

Il ritorno di Alessandro Florenzi alla Roma è durato poco, tempo di un saluto per poi lasciare Trigoria ancora una volta. Il laterale italiano non rientra nei piani di Fonseca e la nuova società si è accordata con un club francese per il prestito del difensore.

FLORENZI AL PSG

Il club in questione è il Paris Saint-Germain che ha puntato sull’italiano per dare linfa nuova alla difesa. I parigini hanno chiuso la stagione con la sconfitta in finale di Champions League e la permanenza di Neymar lancia ancora la squadra di Tuchel tra i favoriti per il prossimo anno. Tornando a Florenzi, il giocatore ha firmato un contratto di un anno e entro il 30 giugno 2021 il Psg deciderà se riscattarlo oppure farlo tornare a Roma.

