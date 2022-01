Verratti come Van Basten: la Francia celebra ritorno al gol col Psg dell’italiano

L'Equipe pazza del centrocampista italiano tornato al gol dopo 5 anni

Marco Verratti come... Marco Van Basten. No, nessun errore. Ruoli ben diversi, fisico totalmente opposto ma per L'Equipe, il ritorno al gol in Ligue 1 dopo cinque anni del centrocampista del Paris Saint-Germain vale tale paragone.