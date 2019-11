Verratti giura fedeltà al Psg: “Pronto a chiudere qui la mia carriera”

Marco Verratti è ormai una delle colonne del Paris Saint-Germain. Il centrocampista, in Francia dal 2012 dopo l’esperienza con il Pescara, è un elemento imprescindibile per la formazione di Thomas Tuchel, in grado di assicurare qualità e quantità. L’azzurro, in queste ore, ha parlato a Telefoot giurando fedeltà al club parigino.

CARRIERA – “Quando sono venuto qua, non mi aspettavo di restare per così tanti anni. Se sono rimasto è perché qui ho trovato tutto quello che cerco: potrei anche chiudere la mia carriera a Parigi. Qua, per me, è sempre come il primo giorno: voglio aiutare costantemente la squadra. Vincere con il Psg sarà diverso dal vincere da un’altra parte”.