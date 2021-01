Villas-Boas attacca i giornalisti: “Noi patetici, ma ho letto tante str***ate”

La situazione dell’Olympique Marsiglia non è certamente delle migliori. Il club francese ha incassato tre sconfitte consecutive che l’hanno spinto fuori dalla zona Champions, che dista ben undici punti. Insomma, la rimonta non è delle migliori e rischia di pagarne le conseguenze il tecnico André Villas Boas.

SFOGO

Proprio l’allenatore portoghese si è sfogato contro i giornalisti: “Sono state scritte molte str***ate sono scritte fuori, è normale in un periodo di crisi. La mancanza di intensità del nostro allenamento…è patetico. Non ho mai visto nella mia vita così tanta intensità in allenamento. Dobbiamo persino rallentare le sessioni. Se resterò fino a fine stagione? A meno che Longoria non voglia licenziarmi! Ma può accadere, guardate come va nel mondo del calcio!”.