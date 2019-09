Villas Boas, il retroscena: “Potevo andare al Psg, ma dopo aver parlato con Leonardo…”

Villas Boas avrebbe potuto prendere il posto di Thomas Tuchel sulla panchina del Paris Saint-Germain. A rivelarlo, nel corso di un’intervista a RMC Sport, lo stesso tecnico portoghese, attualmente alla guida del Marsiglia.

RETROSCENA – “Ero alle Bahamas con la mia famiglia e Nasser Al-Khelaifi mi chiamava ogni giorno. Una volta mi disse che mi avrebbe chiamato Leonardo per metterci d’accordo su un nuovo incontro. Così fu e parlai con il brasiliano, ma tra noi non c’era feeling. Decisi allora di chiamare Nasser comunicandogli la decisione che non sarei andato. Lui mi chiese cosa fosse successo e io risposi che la telefonata non era andata benissimo. Gli dissi di lasciarmi tranquillo qua”.