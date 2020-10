Vitorino Hilton, ancora lui: record di anzianità in Ligue 1 e… cartellino rosso

Solamente qualche mese fa era riuscito a fare su il record di anzianità in Ligue 1 come giocatore più longevo a scnedere in campo. Adesso, l’eterno difensore del Montpellier Vitorino Hilton ha trovato il modo di far parlare di sé. Il classe 1977 ha centrato, curiosamente, un doppio primato nella sfida disputata nella notte contro il Reims.

Vitorino Hilton: doppio record

A 43 anni e due mesi, il brasiliano, vera e propria leggenda del club fondato nel 1919, non smette ancora di stupire e diventa, o meglio conferma, il record di giocatori più anziano a scendere in campo in Ligue 1. Nella sfida contro il Reims, Vitorino Hilton è andato sul terreno di gioco da titolare diventando, secondo quanto afferma Opta, il calciatore in campo dal 1′ più anziano dal 1956. Allo stesso tempo, però, anche come il giocatore più anziano a ricevere un cartellino rosso nel massimo campionato francese. Dopo sette minuti di gioco, infatti, il brasiliano è stato cacciato via dall’arbitro dando inizio alla sconfitta dei suoi. (0-4 il finale).