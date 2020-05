Vitorino Hilton racconta: “Sambia in coma ha colpito la squadra. 42 anni? Voglio continuare”

Un finale di stagione davvero strano quello vissuto dalla Ligue 1. Stop al campionato definitivo arrivato con assegnazione di titoli e retrocessioni a tavolino a causa dell’emergenza coronarius. Una situazione che ha creato diversi pensieri anche in casa Montpellier che si è trovata protagonista a causa del caso di Covid-19 al proprio tesserato Sambia. Il giocatore, prima ricoverato solo per sospetto caso di positività, è stato messo in coma farmacologico e le sue condizioni sono guarite solo dopo diversi giorni di ansia da parte di tutti.

Parlando a L’Equipe, il capitano del club Vitorino Hilton ha voluto spiegare lo stato d’animo del gruppo: “Non appena abbiamo saputo che Junior Sambia era malato, tutto il gruppo ne è stato colpito”, ha dichiarato il difensore. “Quando guardi la televisione, sai che ci sono casi di Covid-19 a destra o a sinistra, a volte ci riguardano altre no. Ma la maggior parte non ci riguardano direttamente. Ecco perché quando succede a qualcuno che conosci è diverso. Abbiamo pregato molto per lui, ed è già a casa, sta bene. Ma abbiamo attraversato un periodo complicato quando sapevamo che era ricoverato in ospedale”.

Voglia di giocare e futuro di Hilton

La stagione di Ligue 1, come noto, è ormai stata dichiarata conclusa e Vitorino Hilton deve prendere una decisione: continuare a giocare o dire basta. A 42 anni si potrebbe pensare che abbia già dato abbastanza al calcio, specie se il suo contratto scade il 30 giugno 2020. Dal canto suo, invece, il capitano non si pone limiti e spiega al quotidiano francese: “Sinceramente ho ancora il desiderio di andare avanti. Quindi penso che non mi fermerò, voglio ancora giocare a calcio. Ma magari sarà solo il mio desiderio contro quello degli altri”, ha ammesso Hilton che spera di restare ancora al Montpellier, almeno un’altra stagione da portare a termine dall’inizio alla fine per mettersi dietro tutto questo terribile momento per il calcio e per l’umanità.