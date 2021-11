Zidane rivela il suo rimpianto: “Sognavo di giocare nel Marsiglia e invece…”

Zinedine Zidane ha un rimpianto: non aver mai giocato nel Marsiglia in carriera

Da calciatore ha incantato le platee di tutta Europa con le casacche di Bordeaux, Juventus e Real Madrid, vincendo con quest'ultima squadra la Champions League. Sempre con i Blancos da allenatore, Zinedine Zidane si è tolto la soddisfazione di trionfare per tre volte consecutive nella massima competizione europea. Cosa chiedere di più a una carriera così luminosa? In effetti qualcosa ci sarebbe. Lo ha confidato ai microfoni di La Provence lo stesso campione francese: "Sono di Marsiglia ma me ne sono andato giovanissimo. So che tornerò e vi resterò tutta la vita. Quand'ero giovane andavo a vedere le partite, anche quando ero già calciatore. Mi chiedevo se avessi mai giocato per l'OM. Non è successo per tante ragioni. Sarebbe stato qualcosa di davvero eccezionale". Zidane e l'Olympique Marsiglia: un'accoppiata straordinaria, che, per varie ragioni, non si è mai realmente formata, inevitabilmente con grande dispiacere da entrambe le parti.