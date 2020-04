Ligue1 sospesa, Psg: “Rispettiamo la scelta, ma vogliamo giocare la Champions”

Dopo il Belgio e l’Olanda, anche la Francia ha deciso di interrompere il campionato. La scelta è arrivata dal Governo e non c’è stata ancora una reazione da parte della FIFA. Il dubbio delle squadre francesi in corsa per le Coppe Europee però rimane e il PSG, tramite il suo presidente Nasser Al-Khelaifi, ha voluto precisare le intenzioni del club.

CHAMPIONS – Intercettato dai microfoni di RMC Sport il numero uno dei parigini ha dichiarato: “Rispettiamo la decisione del governo francese. Con il benestare della UEFA, intendiamo partecipare alla fase finale della Champions League. Se non è possibile giocare in Francia, giocheremo le nostre partite all’estero, garantendo nel contempo le migliori condizioni di sicurezza sanitaria per i nostri giocatori e tutto il nostro staff “.