Ligue1, stipendi tagliati e calciatori in disoccupazione parziale

Lo stop forzato dei campionati di calcio comporta gravi perdite per i club. La Bundesliga ha stimato perdite per 700 milioni, così come la Liga. In Serie A la situazione non è sicuramente migliore. In questi giorni, sia il presidente FIGC Gravina e il ministro Spadafora hanno chiesto alle squadre del nostro campionato di ridurre gli ingaggi dei giocatori.

LIGUE1 – E mentre in Italia si susseguono le polemiche, in Francia le squadre hanno deciso autonomamente. Diversi club, tra i quali anche Lione, Bordeaux e Amiens hanno optato per il taglio degli stipendi dei propri calciatori. I giocatori finiranno quindi in disoccupazione parziale e il loro ingaggio verrà decurtato del 70%. Un modo per evitare le ingenti perdite che le squadre europee stanno attraversando in questo momento di allerta mondiale.