Lille condannato a risarcire Bielsa sei anni dopo l’esonero

Nuova “vittoria” per Marcelo Bielsa . Dopo l’ottimo esonero sulla panchina dell’ Uruguay , vittorioso 3-1 sul Cile, gara alla quale è però seguito il ko per 2-1 in Ecuador, il tecnico argentino riceve un’altra buona notizia, ma fuori dal campo.

La Corte d'Appello di Douai ha infatti condannato il Lille a versare due milioni di euro a Bielsa come risarcimento dell’esonero avvenuto nel dicembre 20217. Bielsa è riuscito a far valere una clausola nel contratto che lo tutelava in caso di licenziamento anche qualora questo fosse avvenuto per giusta causa.