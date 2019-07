Lille, ecco Weah jr: “Qui posso crescere, è il club giusto per me”

Un nuovo figlio d’arte sbarca in Ligue 1. Dopo Marcus Thuram, tocca a Timothy Weah mettersi in mostra al Lille. Queste le sue parole alla presentazione: “Non vedo l’ora di giocare davanti ai miei nuovi tifosi. Sono molto felice di essere qui, dato che il Lille lo scorso anno è stato il miglior club del campionato, anche arrivando secondo. Inoltre si è qualificato in Champions. In passato hanno vestito questa maglia grandi giocatori come Aubameyang, Hazard, Pepe… Io ho iniziato a giocare negli Stati Uniti, per alcune piccole società di New York. In USA il movimento sta crescendo molto, basta vedere la nazionale. Sono sicuro che qui potrò crescere, se lavorerò bene e riuscirò a giocare. Mi sento cresciuto negli ultimi anni, sono più maturo”.