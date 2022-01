L’incredibile parabola discendente del valore di Hazard: da 150 milioni a 18…

Il belga ha visto il suo valore di mercato scendere drasticamente in poche stagioni

Incredibile parabola discendente per Eden Hazard . Il talento belga, nel giro di poche stagioni, col passaggio al Real Madrid , ha visto il suo valore di mercato calare drasticamente. Complici gli infortuni e lo scarso impiego una volta passato al club madrileno nell'estate 2019, il fantasista classe 1991, almento per quanto riguarda i numeri, non è più lo stesso.

Di Hazard si sta tornando a parlare con insistenza in termini di calciomercato, col possibile addio già in questa finestra di trattative invernali, ma ancora di più, relativamente al suo prezzo, o meglio, al suo valore attuale di mercato. Mundo Deportivo ha sottolineato come il fuoriclasse sia passato da un valore di 150 milioni solo due stagione fa, ad una cifra decisamente più bassa, pari a 18 come segnalato anche da Transfermarkt.