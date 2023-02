L’incredibile punizione di Hulk: siluro a 120 km/h. E in partita ne fa due…

3-0 senza storie dell' Atletico Mineiro al Democratica Sl. A prendersi la scena è stato, manco a dirlo, Hulk . Il centravanti, infatti, non solo ha segnato una doppietta ma lo ha fatto in modo decisamente inedito.

Le sue due marcature, infatti, sono arrivate entrambe da calcio piazzato . Due punizioni magiche e ben diverse tra loro. Se la prima è stata una pennellata col giusto mix di potenza e precisione, la seconda è stata un siluro allucinante che ha fatto segnare, come riportato anche da Give Me Sports, la bellezza di 120 km/h di velocità.

Un missile senza precedenti che non ha dato scampo al portiere rivale che si è dovuto arrendere per la seconda volta ad Hulk e al suo mancino potentissimo e allo stesso tempo fatato. Da sottolineare, per dovere di cronaca, come anche la prima punizione, seppur vellutata, abbia toccato i 90 km/h.