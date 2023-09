L’incredibile storia di Matko Miljevic: in campo sotto falso nome e squalificato

Dal 2021 Miljevic, che vanta un passato nelle giovanili del Boca Juniors, gioca in Major League Soccer, con il Montreal, ma a un grave infortunio subito a inizio 2023 ne ha arrestato l’ascesa perché anche dopo aver ripreso una buona condizione lo staff tecnico del Montreal ha concesso poco spazio al giocatore.

A questo punto Matko ha optato per una via alternativa, ma non esattamente… regolare. Quella, appunto, di trovarsi un nuovo club attraverso uno pseudonimo. Sì, perché facendosi chiamare Nicolas Sotelo il “vero Miljevic” è riuscito a farsi mettere sotto contratto da una società dilettantistica canadese, la QCSL, iscritta a un torneo amatoriale.

L’illusione che, non trattandosi di un torneo ufficiale, l’escamotage potesse passare inosservato è durata poco, dal momento che dopo appena sei partite giocate, ed altrettanti gol, i dirigenti della lega dilettantistica hanno scoperto l’inganno, chiedendo al giocatore di riscriversi, ma con il suo vero nome.

Peccato che l'argentino non avrebbe potuto farlo, visto che le regole contrattuali che glielo impediscono. In particolare l’articolo 16 del contratto collettivo tra l’associazione calciatori e la MLS che stabilisce che un giocatore della Lega non possa praticare, senza il consenso della sua squadra, “sport o attività che costituiscano un pericolo sostanziale per la sua salute e sicurezza”.

Invece Matko sceglie di osare fino in fondo, ma, si sa, le bugie hanno le gambe corte, ancor di più se si ha… un carattere fumantino. Pur avendo chiesto di non scendere in campo, proprio al fine di non venire scoperto, durante una partita persa 5-0 dalla propria squadra, infatti, Miljevic, spettatore del match, è stato protagonista di una brutta rissa con un avversario, finendo con il venire sospeso dal club dilettantistico, che è così venuto a conoscenza della verità.

Intervistato da La Stampa, il direttore della Lega Dilettantistica, che ha preferito restare anonimo, ha spiegato quanto accaduto: "Matko giocava sotto un nome diverso dal suo. Non lo sapevamo. Abbiamo un sistema d’onore quando registriamo i giocatori, viene loro chiesto il nome e la data di nascita. Il ragazzo è sospeso fino a nuovo ordine". Chissà, a questo punto, cosa farà il Montreal, per il quale il giocatore risultava semplicemente un elemento ai margini della propria rosa…

