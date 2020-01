Lindelof e il retroscena sul rinnovo di contratto col Manchester United: “Non ho neppure letto cosa ci fosse scritto…”

Una firma alla cieca. Questo, in sintesi, quanto accaduto in casa Manchester United con il difensore Victor Lindelof. Il calciatore svedese dei Red Devils ha da poco rinnovato il proprio contratto con il club inglese mettendo la sua firma sul documento senza… neppure leggere le condizioni.

Lo ha raccontato lo stesso calciatore al sito ufficiale del Manchester United: “Non ho mai veramente letto cosa ci fosse scritto sul contratto”. Il classe 1994 voleva solo confermare il proprio impegno per il club e sognare una lunga permanenza: “Quando mi hanno offerto il rinnovo ero molto felice. Per me è stato davvero molto semplice dire di sì. Quando mi son trovato davanti ai documenti ho preso la penna e ho firmato. Non ho letto cosa ci fosse scritto sul contratto. Voglio solo rimanere qui il più a lungo possibile, crescere e migliorare”. Con quella firma, Lindelof si è legato al Manchester United sino al 2024.