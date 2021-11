L’indiscrezione dalla Spagna: Saul comprato dal Chelsea per fare favore all’agente

Intrigo di mercato in casa Blues

Saul Niguez non sta vivendo un grande momento al Chelsea. Il centrocampista spagnolo, infatti, non sembra rientrare nei piani del tecnico Thomas Tuchel che fino ad oggi non gli ha concesso continuità di gioco. Il calciatore, arrivato in prestito dall'Atletico Madrid, ha giocato appena 47 minuti in campionato e 25 in Champions League. Troppo poco per uno come lui.