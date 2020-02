Linea verde Borussia Dortmund, un 2004 è pronto all’esordio in Bundesliga!

Il Borussia Dortmund è sempre più green. La linea verde della società continua e dopo aver sfornato talenti uno dopo l’altro ecco che il club giallonero sfodera un nuovo asso dalle giovanili. Si tratta di Youssoufa Moukoko, nato nel novembre 2004 e che nella formazione under19 del Borussia ha segnato 31 gol in 18 partite. Medie mostruose che hanno mosso l’interesse di Favre che ha aperto ad un suo possibile esordio in prima squadra: “Abbiamo un piano per lui, ma non so ancora dire precisamente quando potrà essere con la prima squadra. Forse a marzo, ma dobbiamo ancora aspettare per alcuni dettagli”.

REGOLAMENTO – La Bundesliga inoltre potrebbe rivedere il regolamento per permettere al Borussia di far esordire il giocatore. Moukoko è nato in Camerun ma ha passaporto tedesco ed è già nel giro della nazionale giovanile. Chissà che non possa bruciare le tappe anche con la maglia della Germania. A riportarlo è Goal.com.