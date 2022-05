Lineker e il rinnovo di Mbappé: “Ora guiderà lui il club”

Il commento social dell'ex giocatore

Dopo il lunghissimo tira e molla, Kylian Mbappé ha rinnovato col Paris Saint-Germain . Niente Real Madrid per l'attaccante parigino che sembrava essere ad un passo dal trasferimento in Spagna, salvo poi cambiare idea e accettare la proposta ricchissima della società francese. Si parla di un bonus alla firma superiore ai 100 milioni e di un contratto fino al 2025 a 50 milioni netti all'anno. Impossibile dire di no a tale proposta.

Una situazione che è stato accolta in modi davvero diversi dagli esperti del settore e dagli ex calciatori. Vedere quanto scritto da Gary Lineker su Twitter col suo solito fare ironico e pungente. "Quindi Mbappé resta al Psg. Non sono per niente sorpreso. Ha disputato una buona stagione assieme ad altri due grandi calciatori ed è la sua città natale". Fin qui nulla di male, se non fosse che il messaggio dell'ex giocatore si conclude con una frecciata alla proprietà e a tutto l'ambiente: "Oh, e sembra che ora praticamente guiderà lui il club".