Lineker: “Kane deve andare al Bayern. In carriera conta vincere trofei”

Il nome di Harry Kane è senza dubbio uno di quelli maggiormente chiacchierati in chiave calciomercato in questa estate. Il bomber inglese è corteggiato da tempo da diversi top club tra cui principalmente il Bayern Monaco . Il 9 del Tottenham è alla ricerca di una squadra che possa portarlo a giocare e vincere trofei, suo vero desiderio. A tal proposito al Sun, ha parlato Gary Lineker che conosce molto bene le vicende di casa Spurs e non solo.

L'ex calciatore ha voluto dare la sua visione delle cose spiegando che il centravanti dovrebbe lasciare la Premier League per accettare la corte dei tedeschi;: "Penso che Harry lascerà il Tottenham e che in ogni caso dovrebbe farlo. Penso che voglia andare e che faranno in modo che questo accada", ha detto Lineker. "Il momento è giusto per lui ed è arrivato il club giusto per lui. Monaco è una città incantevole e il Bayern è uno dei grandi club del calcio mondiale".