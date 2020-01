Lineker non ha dubbi sul Liverpool: “Alexander-Arnold sarà il migliore di tutti perché speciale. E che bravo Klopp…”

Mohamed Salah? Sadio Mané? Roberto Firmino? No, per Gary Lineker il migliore del Liverpool sarà Trent Alexander-Arnold. L’ex giocatore inglese non ha dubbi sulle qualità e sul futuro luminoso del giovane 21enne. Parlando al Guardian, infatti, oltre a tessere le lodi del tecnico Jurgen Klopp, il’attuale commentatore televisivo ha voluto esaltare le caratteristiche del classe 1998.

SPECIALE – “Trent Alexander-Arnold è arrivato dall’Accademy e sarà il migliore di tutti”, ha detto Lineker senza alcun dubbio. “Il Liverpool ha molti giocatori forti, in particolare i tre grandi davanti ma Trent è davvero speciale. È uno di quei giocatori che guardo ogni partita e vedo tre o quattro cose che fa e dico ‘Oh mio Dio’. Come in semifinale di Champions League contro il Barcellona quando è riuscito a fare una cosa straordinaria per essere ancora così giovane. Con quel coraggio che solo i migliori del mondo hanno. L’ho intervistato un anno fa a casa sua. Era molto timido, ma questo ragazzo è davvero intelligente”.

KLOPP – Ma oltre ad esaltare le doti del calciatore, Lineker si è soffermato sulla guida tecnica. Grandi elogi anche per Jurgen Klopp che ha trasformato giocatori bravi in campioni: “Quando hanno comprato Salah tutti hanno pensato ‘Hmmm… dovrebbe andare tutto bene’. Anche per Mané è successa la stessa cosa. Sembrava un buon giocatore al Southampton. Ma chi pensava che sarebbe diventato così bravo?. E Henderson? Tutti dicevano che non era niente di speciale. Ora le persone si stanno rendendo conto che è davvero un bravo giocatore e un vero leader. Stesso discorso per Van Djik. Si vedeva che era bravo, ma veniva dal Celtic e dal Southampton. Anche Wijnaldum veniva da Newcastle. Robertson non costava molto quando giocava all’Hull City…”.